«Прошу ніколи не казати, що я був громадянином Росії»: Олексій Суханов різко висловився про напад на Україну

Ведучий каналу «Україна» Олексій Суханов, який одержав громадянство України, в напружений момент залишається у Києві і продовжує з колегами виконувати свою роботу на інформаційному фронті. Під час прямого включення з «Говорить Молдова» розповів про своє нинішнє життя у столиці під час війни.

«Усі моменти нападу Росії переживаю тут, адже це мій дім. У нас комендантська година, звучать сирени, літають над нами літаки, звучить повітряна тривога. Люди проводять ночі у під'їздах чи підвалах своїх будинків. Але оскільки я не маю підвалу, я виходжу в під'їзд. Україна на боці добра і нікому нічого поганого не зробила, нічиї території не захоплювала. Наші доблесні воїни захищають свою країну. Багато добровольців та волонтерів, кожен із них демонструє не лише свою мужність та позицію, а й безмірну любов до своєї країни», — сказав Олексій.

За його словами, колеги з ток-шоу «Говорити Україна» також стоїчно переживають війну, тримають інформаційну оборону, стали волонтерами та допомагають армії. Згадувати про те, що раніше у Суханова був паспорт Росії, він не хоче. Каже, що тепер немає нічого спільного з варварами.

«Я громадянин України, але колись був громадянином Росії. Але ще за кілька днів до вторгнення Росії на територію України, я оголосив, що відмовляюся від своїх колишніх зв'язків із Росією. Я нічого не хочу знати про країну-варвара, країну-агресора, яка ставить на чільне місце тільки вождя, нездатного ні на що крім руйнувань. Тому прошу ніколи не говорити, що я був громадянином Росії, я громадянин України і для мене минулого не існує», — сказав Суханов.

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