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Вакарчук заспівав пісню «Лодка» на тлі забарикадованого Дюка в Одесі: вражаюче відео

16:55 10 березня 2022
Вакарчук заспівав пісню «Лодка» на тлі забарикадованого Дюка в Одесі: вражаюче відео

Популярний музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук продовжує подорожувати Україною, щоб не лише творчістю, а й самою своєю появою підтримати дух українців, які ведуть смертельну битву з силами путінського Мордора.

Завітавши напередодні в героїчний Миколаїв, Святослав сьогодні приїхав до Одеси, де на тлі пам'ятника засновнику міста Дюку де Рішельє записав пісню «Човен».

«Війнами втомлена, та ніким не зломлена,

Розквітай, землі ти моя!" - розмістив він під відео слова з пісні, які просякнуті вірою у перемогу та в те, що Україна обов'язково переможе сили зла.

Відзначимо, що пам'ятник Дюку нині захищено мішками з піском, тож кадри спонтанного концерту вийшли дуже промовистими.

Шанувальники Святослава дружно підтримали свого кумира, закликавши його берегти себе.

Нагадаємо, продюсер Потап, який раніше підтримав захисників України, заявив про погрози, які почав отримувати з росії.

«О! Пішли погрози! Виходить, ми все робимо правильно! Значить, голоси, які кажуть правду, чутні! Значить, ми продовжуватимемо говорити про жах війни, яку почала Росія! І те, що ми захищаємо нашу землю, — справа честі, справа совісті, справа кожного, хто любить Україну. Знаю, що я не один такий, погрози полетіли убік усіх, хто розплющує очі на „спецоперацію“, яка є Геноцидом та Війною з боку Путіна», — повідомив Потап.

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