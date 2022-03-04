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«Ми продовжуватимемо говорити про жах війни, яку почала Росія!», — на Потапа та інших українських артистів посипалися погрози

11:37 4 березня 2022
Потап

Продюсер та шоумен Потап, який відкрито говорить правду про війну Росії в Україні, закликає росіян прокинутися, не мовчати. виходити на мітинги, аби припинити кровопролиття. Така позиція артиста не сподобалася путінським пропагандистам, прихильникам «спецоперації з порятунку» нашої країни. Потапу надіслали повідомлення із погрозами. Про це він розповів в Інстаграмі.

«Ми тебе знайшли, чекай на гостей», — показав Потап повідомлення. Але це не злякало продюсера. Він вважає, що все робить правильно, якщо це так дратує кремлівських окупантів.

«О! Пішли погрози! Виходить, ми все робимо правильно! Значить, голоси, які кажуть правду, чутні! Значить, ми продовжуватимемо говорити про жах війни, яку почала Росія! І те, що ми захищаємо нашу землю — справа честі, справа совісті, справа кожного, хто любить Україну. Знаю, що я не один такий, погрози полетіли в бік усіх, хто розплющує очі на „спецоперацію“, яка є Геноцидом та Війною з боку Путіна», — пише Потап.

Він додав, що подібні повідомлення викликають у нього лише злість та ненависть до тих, хто несе війну.

Українські знаменитості звертаються до російських колег, просять їх не мовчати про війну, зупинити знищення українського народу. Олег Винник закликав російських матерів не відпускати своїх синів на війну з Украиїною.

Російські окупанти зруйнували будинок під Києвом української танцівниці Ілони Гвоздьової.

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