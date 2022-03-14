Співачка Jerry Heil, яка любить виступати в найнесподіваніших місцях, тепер вирішила включитися в інформаційну боротьбу з «кремлівським карликом», який почав шалену агресію проти України, і навчити європейців виконувати популярний український хіт «Путін — ху*ло».

Про те, як їй це вдалося зробити в Амстердамі, Яна Шемаєва розповіла у своєму Instagram.



«Амстердам співає українську народну» , — написала співачка і показала відео, як намагається завести публіку хітом про «ху*ла».

На жаль, голландці не дуже оцінили принади тонкого гумору, закладеного в слові «ху*ло», і в них більше виходило «putin, go home!».

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як українцям та нашій армії допомагають найвідоміші українські селебрітіс.

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