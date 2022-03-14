Популярна українська співачка та головна героїня реаліті-шоу «Холостячка-2» Злата Огневич поділилася зі слухачами власним «ноу-хау» того, як під час важких випробувань, які випали на долю українців, їй вдається справлятися зі стресом і опановувати себе.

Своїми рекомендаціями вона поділилася в Instagram .

«Поділюся способами, які допомагають мені прийти до тями після складних ситуацій/подій, у моменти, коли здається, що все ось-ось звалиться. По-перше, подяка за життя і здоров'я, здатність глибоко відчувати. Емпатія, іншими словами. друге: я визнаю внесок інших людей у моє життя, причому щоденний внесок! І це стосується не тільки військового періоду. Простий гаджет у моїх руках є способом спілкування, наприклад», — написала співачка.

Також вона розповіла, що подумки представляє величезну кількість людей за своєю спиною, свій особистий досвід, який тільки зростатиме і ставатиме крутішим!

«Останнім часом я стикаюся з тим, що незнайомі мені люди прагнуть допомогти і підтримати і тихо посміхаюся. Це так цінно і дуже мене радує. Допомагайте іншим людям! Ви відразу відчуєте теплоту в серці. А зараз тисячі людей потребують ДОПОМОГИ. Так що, завдання не з простих: через всю жерсть, що навколо — йти на світло. Темряви не буває без світла, так само, як і навпаки, ви всі про це знаєте «, — написала Злата.

Також співачка попросила фоловерів поділитися тим, як вони знімають стрес та напруження під час війни.

Багато хто з шанувальників Злати написав, що для них найкращі ліки — дивитися її виступи та слухати пісні у її виконанні. Саме завдяки їм вони забувають про тривоги і починають думати про найкраще, у тому числі і про нашу перемогу над ворогом.

Таким чином, співачці, схоже, вдалося, запалити в серцях своїх шанувальників ще одну «зірочку» віри в швидкі зміни на краще та зміну ситуації на фронті.

Нагадаємо, 13 березня співачка записала емоційне відеозвернення, адресоване жителям країни-агресора, заявивши, що проклинає всіх і кожного, хто мовчить та зберігає нейтралітет у той час, коли вбивають мирних жителів України.

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