DZIDZIO розповів про трагедію через обстріл орками путіна Яворівського полігону

Український співак DZIDZIO, який ще до війни давав поради, як зберігати спокій у складні для країни часи, дуже переживає через руйнування та смерті, які приніс у нашу країну напад бридкого кремлівського карлика володимира путіна. Нещодавно через обстріл міг загинути найкращий друг DZIDZIO Роман Кулик, написав співак у своєму Instagram.



Зокрема, 13 березня війська Росії випустили по Яворівському полігону у Львівській області 30 крилатих ракет, вбивши 35 людей і поранивши ще 134.

Серед поранених виявився і Роман, з яким Михайло Хома працював разом 15 років — Кулик відповідав за звук, світло та сцену на концертах. Із початком війни Роман Кулик пішов на фронт добровольцем.



13 березня він отримав три осколкові поранення на Яворівському полігоні, і зараз лікарі виборюють його життя.



«Лікарі не відходили від Романа в реанімації, дістали два уламки з легені та печінки, сьогодні третій уламок треба дістати… Ромчик, я знаю ти сильний духом, непереможний, ти видужаєш», — написав DZIDZIO.



Він додав, що за Романа моляться дружина Наталя та двоє синів. З'ясувалося, що його добрим товаришем є не лише DZIDZIO, а й шоумена Юліка.



«Ромчик — сильний. Вірю, що все буде гаразд! Приклад для всіх нас», — написав той у коментарях.



Також Романа підтримали всі читачі облікового запису DZIDZIO, у тому числі і його кума Оля Цибульська.

Нагадаємо, напередодні від ракет агресора ледь не загинув відомий український хореограф Дмитро Дікусар, який вступив до лав ЗСУ. Воїн розповів, що йому та товаришам по службі вдалося вибратися з пекла лише завдяки професійним діям командирів.

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