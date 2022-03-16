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У Києві загинув відомий український актор-каскадер Володимир Строкань

10:44 16 березня 2022
Володимир Строкань

У Києві загинув відомий український актор-каскадер Володимир Строкань. Його не стало 7 березня. Деталі смерті поки що не відомі, але його колеги повідомляють, що Строкань загинув. Про це пише телеведуча та актриса Лілія Ребрик, яка неодноразово працювала у кадрі з Володимиром.

«Один із найкращих каскадерів у кіно, який робив карколомні трюки, іноді не сумісні з життям. Але ж він їх робив! Завжди ідеально! Прораховуючи все до міліметра. Безстрашний! Сміливий. Завжди з усмішкою та добрими очима. Як так?! Тебе більше нема! Герої не вмирають!», — написала Лілія Ребрик в Інстаграм та опублікувала фото з Володимиром під час роботи у фільмі «Запитайте у осені».

Актор Дмитро Міліневський пише, що Строканя вбито, проте обставин не повідомляє. Відомо лише, що каскадер жив у районі Академмістечка, куди днями прилетіли ракети до житлових будинків.

«Скільки разів він був між життям і смертю, але війна все ж таки знайшла його», — пише Дмитро.
Володимир Строкань ставив трюки і сам знімався у багатьох проектах. Найбільш відомі серед них — серіал «Свати», «Повернення Мухтара», «Брат за брата».

Раніше DZIDZIO розповів про трагедію в результаті обстрілу Новояворівського полігону, де було тяжко поранено його друга.

А хореограф Дмитро Дікусар потрапив під обстріл балістичними ракетами та дивом залишився живим.

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