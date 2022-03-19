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Шоу-бізнес

«Тепер не разом»: Дорофєєва та Дантес розлучилися після шести років шлюбу

9:48 19 березня 2022
Надя Дорофєєва та Дантес

Одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу Надя Дорофєєва та Володимир Дантес несподіваного для всіх оголосили про розлучення. Артисти вирішили розійтися після шести років шлюбу. Про це вони офіційно заявили у своїх соцмережах, наголосивши, що для подібної заяви ніколи не буде правильного часу.

«Багато хто скаже: „Нііііііі! Ми не хочемо цього!“.
На що ми відповімо: Ну чого ви повісили ніс? Ми ж не ваші іграшки. Ми не зникаємо з життя одне одного». Ми дуже любимо одне одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим, ким є, підставляючи плече допомоги в найважчі моменти.

Ми молоді, талановиті, гарні та вільні.
Кожен у своїй свободі.

Ніколи не буде слушного часу сказати про це, тому ми говоримо зараз. Можливо, це якось відверне вас і розбавить стрічку новин.

З відкритим серцем!
З любов'ю одне до одного, Ваші Надя та Вова", — йдеться в заяві артистів.

Вони також додали, що шанувальникам не варто чекати додошат і дантесиків.

Нагадаємо, історія цієї пари розпочалася у 2011 році. Надя та Вова познайомилися у потязі. Незабаром у прямому ефірі радіо Дантес зробив пропозицію співачці. Шість років тому вони зіграли красиве весілля. Шанувальники вважали артистів ідеальною парою. Новина про розлучення стала шоком навіть близьких знайомих артистів. Що стало причиною розлучення, Надя та Вова не уточнюють.

Раніше Надю Дорофєєву та інших українських зірок, які засудили війну РФ проти України, внесли до списку заборонених у Росії артистів.

Фото instagram.com/nadyadorofeeva

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