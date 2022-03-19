«Мені не соромно дивитися людям у вічі»: Дмитра Комарова назвали ворогом Росії

Відомий телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров, який під час війни залишився в Києві та показує наслідки ракетних ударів російської армії, поповнив список «ворогів Росії». Так званий комітет захисту національних інтересів РФ назвав Комарова ворогом за його громадянську позицію. Телеведучого ця новина навіть потішила. У соцмережах він написав, що з цього приводу приймає поздоровлення, і не проти бути в компанії Андрія Макеревича, Бориса Акуніна, Віталія Кличка, Бориса Гребенщикова, Олексія Навального та інших діячів, які виступили проти війни в Україні та політики Путіна.

«Приймаю вітання! Почесне звання «Ворог Росії» від Комітету захисту національних інтересів. Отже, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям у вічі. Та й компашка нас, «ворогів та зрадників РФ», цікава зібралася. Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальний та інші.

У будь-яких обставинах дуже просто визначити, яка зі сторін бреше. Та, що запроваджує тотальну цензуру, забороняє відкривати роти, знищує незалежні ЗМІ. Запроваджує списки неугодних.

Я мріяв поїхати до Північної Кореї. Встигнути побачити минуле сьогодення. Але це наразі неактуально. Північна Корея у світлі сьогоднішніх подій незабаром буде здаватися просунутою країною", — написав Дмитро Комаров.

Нагадаємо, проти російської агресії різко виступило багато російських знаменитостей. Але за відкриту позицію та правдиві висловлювання вони можуть втратити свободу. РФ запровадила кримінальну відповідальність за «фейки про російську армію». Першою, відносно кого порушили кримінальну справу, стала блогерка Вероніка Білоцерковська.

Затята путінська шанувальниця Сніжана Єгорова раптом прозріла на 20-й день війни і просить пробачення в українського народу.

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