«Війна — найстрашніше, що може бути в житті дітей»: Катерина Осадча допомагає шукати зниклих людей

Через війну, яку віроломно веде на території України Росія, тисячі сімей змушені розділитися, тисячі людей залишаються у підвалах, без електрики, мобільного зв'язку під нескінченним ворожим обстрілом. Українці тижнями не отримують новин про своїх близьких, не можуть з ними зв'язатися, і не знають, чи вони живі. Губляться маленькі діти.

Телеведуча Катерина Осадча разом із командою створили Telegram-канал «Пошук зниклих», щоб допомогти українцям знайти близьких. Щодня до каналу приєднуються небайдужі українці, діляться інформацією, допомагають у пошуках. На канал вже підписано понад 90 тисяч користувачів.

«Війна — найстрашніше, що може бути у житті дітей, це можна порівняти із втратою батьків. Через обстріли, завали та страхи війни губляться діти. Ми зробили телеграм-канал із пошуку дітей. Ми максимально оперативно перевірятимемо і викладатимемо інформацію. Також ми розширили базу пошуку, шукатимемо і дорослих», — каже Катерина Осадча.

Вона також повідомила, що команда отримує списки евакуйованих людей, які живуть у бомбосховищах та іншу інформацію про зниклих. Осадча дублює інформацію в Інстаграм-сторіс.

Також телеведуча просить бути дуже уважними, бо на горі людей уже наживаються шахраї.

«Ми отримали інформацію, що людям, які шукають своїх рідних, дзвонять шахраї та вимагають викуп, говорять про полон і вимагають переказати гроші на картку, це шахрайство. Якщо ви зіткнулися з цим, зберігаєте номери телефонів та обставини. Шахраї будуть покарані, а згодом горіти в пеклі, не вистачає злості, але карма штука швидка», — застерігає Осадча.

Раніше Катерина Осадча різко звернулася до MARUV, яка з'явилася в російському глянці, і відправила її слідом за російським кораблем.

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