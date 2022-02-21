Горбунов та Осадча піднесли синові на п'ятиріччя розкішний подарунок

Зіркова пара Юрій Горбунов та Катерина Осадча, які зворушливо привітали сина Івана з п'ятиріччям, показали, який сюрприз влаштували йому у святковий день. Батьки здійснили давню мрію хлопчика — подарували йому політ над Києвом на гелікоптері.

Про незабутній подарунок Осадча розповіла на своїй сторінці в Інстаграм. Вона опублікувала відео подорожі та показала реакцію Івана. Хлопчик був у захваті.

«Іван мріяв політати вертольотом і до дня народження мрія збулася!» — Написала під відео Катерина.

Також зіркові батьки влаштували для іменинника яскраве свято з аніматорами, іграми, мильними бульбашками, іграми та подарунками.

Нещодавно Горбунов та Осадча відзначили п'яту річницю весілля.

Подружжя відзначило важливу дату в Парижі.

Фото instagram.com/kosadchа

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