«Зробив нас найщасливішими на світі»: Горбунов та Осадча зворушливо привітали сина з днем народження

Телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча, які відзначили п'яту річницю весілля в Парижі, зворушливо привітали старшого сина з днем народження. 18 лютого Івану виповнилося п'ять років. Батьки влаштували хлопчику сюрприз із кульками, подарунками та тортом і зворушливо звернулися до нього в мережі.

Юрій опублікував в Інстаграм архівні фото із сином.

«З Днем народження, наш солодкий хлопчик! Все так швидко! Тобі сьогодні вже 5 років! Начебто тільки вчора, ти своїм гучним криком сповістив світ про свою появу! А сьогодні — ти вже командуєш нами. Ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі! Наше кохання, наша гордість! Дякую тобі моя @kosadcha за нашого Івасика! Зростай, сину, здоровим і щасливим, під мирним небом!», — написав Горбунов.

Катерина також привітала сина ніжними словами.

«П'ять років тому ми вже тримали на руках нашого Івасика і тільки уявляли, якими ми будемо батьками для нього. Івасичок, з Днем народження, наш син, наша гордість», — написала Катя.

Зіркові друзі та колеги залишають в коментарях привітання щасливим батькам та імениннику.

Нагадаємо, Катерина та Юрій також виховують молодшого сина Данила. Хлопчику виповнилося шість місяців.

Раніше лідер «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов розповів, що його старший син Лев потрапив в аварію на перегонах в Італії.

Фото instagram.com/gorbunovyuriy

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