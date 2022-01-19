«Нам сьогодні п'ять місяців»: Юрій Горбунов розчулив мережу фото з молодшим сином

Телеведучий Юрій Горбунов, який відпочив із дружиною Катериною Осадчою та сином Іваном у Таїланді, замилував мережу зворушливим фото з молодшим хлопчиком Данилом. Малюкові 19 січня, на Водохреще, виповнилося п'ять місяців. Щасливий батько опублікував нові фото із сином та звернувся до нього з побажаннями.

«Нам сьогодні 5 місяців!!! Так все швидко!!! Рости, синочок, здоровим і щасливим!!!» — написав ведучий «Танців із зірками» та «Голосу країни».

На публікацію відреагувала Катя Осадча. «Вітаю нас» - написала вона у коментарі.

Передплатники також приєдналися до поздоровлень.

Нагадаємо, Юрій Горбунов та Катерина Осадча виховують двох синів. Також у телеведучої є старший син Ілля від попереднього шлюбу. Нещодавно подружжя охрестило молодшого Данила.

Попри те, що п'ять місяців тому стала мамою, телеведуча демонструє струнку фігуру в купальнику.

Фото instagram.com/gorbunovyuriy

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