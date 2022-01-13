«Головне, у всьому тримати баланс»: Юрій Горбунов розвеселив мережу кумедним фото із сином

Зіркова пара Юрій Горбунов та Катерина Осадча із сином Іваном відпочивають у Таїланді. Вони оселилися у віллі на березі океану, насолоджуються сонячною погодою, активно проводять час. Як розповіла Осадча, з маленькою дитиною на пляжі нудьгувати не доводиться.

«Якщо ви вважаєте пляжний відпочинок лінивим, то ви просто не відпочивали з дитиною чотирьох років. Зайві кілограми не загрожують», — пише Катя в Інстаграм та демонструє на фото струнку фігуру в купальнику.

Судячи з фото подружжя в соцмережах, вони багато купаються, перепробували з сином всі можливі розваги, у тому числі і сапбординг — серфінг з веслом.

Юрій Горбунов опублікував кумедні фото, як Іван із мамою стоять на дошці, син тримається за її сідниці.

«Головне в житті, сину, тримати у всьому баланс!» — підписав фото Горбунов.

Нагадаємо, зірки шоу-бізнесу роз'їхалися на зимові канікули до різних країн. Злата Огнєвіч відпочиває на Занзібарі, де зустріла свій день народження.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес проводять відпустку в Мексиці.

А Володимир Остапчук катається на лижах у Куршевелі.

Фото instagram.com/gorbunovyuriy

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