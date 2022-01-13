27.67 / 27.90 31.49 / 31.91
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Головне, у всьому тримати баланс»: Юрій Горбунов розвеселив мережу кумедним фото із сином

14:26 13 січня 2022
Юрій Горбунов із сином

Зіркова пара Юрій Горбунов та Катерина Осадча із сином Іваном відпочивають у Таїланді. Вони оселилися у віллі на березі океану, насолоджуються сонячною погодою, активно проводять час. Як розповіла Осадча, з маленькою дитиною на пляжі нудьгувати не доводиться.

«Якщо ви вважаєте пляжний відпочинок лінивим, то ви просто не відпочивали з дитиною чотирьох років. Зайві кілограми не загрожують», — пише Катя в Інстаграм та демонструє на фото струнку фігуру в купальнику.

Судячи з фото подружжя в соцмережах, вони багато купаються, перепробували з сином всі можливі розваги, у тому числі і сапбординг — серфінг з веслом.

Юрій Горбунов опублікував кумедні фото, як Іван із мамою стоять на дошці, син тримається за її сідниці.

«Головне в житті, сину, тримати у всьому баланс!» — підписав фото Горбунов.

Нагадаємо, зірки шоу-бізнесу роз'їхалися на зимові канікули до різних країн. Злата Огнєвіч відпочиває на Занзібарі, де зустріла свій день народження.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес проводять відпустку в Мексиці.

А Володимир Остапчук катається на лижах у Куршевелі.

Фото instagram.com/gorbunovyuriy

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Бісквіт, який виходить завжди: покроковий рецепт ідеального десерту

пенсія

Маленька пенсія за великого трудового стажу: українцям пояснили, чому так буває

Євген Федорченко

Відомий народний артист України помер у Львові на 76-му році життя

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.