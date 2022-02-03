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«Дякую, що ти в мене є»: Горбунов та Осадча зворушливо привітали одне одного з річницею весілля

17:08 3 лютого 2022
Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов, молодшому синові яких виповнилося п'ять місяців, відзначають річницю шлюбу. Телеведучі зіграли весілля рівно п'ять років тому. Зірки зворушливо привітали одне одного з важливою сімейною датою та опублікували спільні фото в Інстаграм.

Горбунов подякував дружині за дітей та за безмежне кохання.

«Нашому офіційному шлюбові — 5 років! Неймовірно! Як один день! Дякую тобі, кохана, за наших діток, за наші будні та вихідні! Дякуємо за те, що ти в мене є! Я тебе люблю!» — зворушливо звернувся до дружини Юрій.

Катя подякувала чоловікові за щасливі п'ять років, які пролетіли, як один день. Телеведуча зазначила, що вони багато що встигли за цей час.

«Сьогодні наш спільний маленький ювілей — п'ять років нашому шлюбу. Юра, дякую, що ти в мене є. За п'ять років ми багато чого встигли. Дякую за твоє кохання, за те, що нам ніколи не нудно разом, і за всі наші пригоди. Далі — ще більше!» — звернулася до чоловіка Катерина.

Раніше співачка Ірина Федишин похвалилася романтикою з чоловіком біля каміна, а також показала, який сюрприз Віталій приготував їй на день народження.

Фото instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kosadcha

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