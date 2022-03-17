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Шоу-бізнес

«Віддай український паспорт»: Катерина Осадча різко звернулася до MARUV та відправила її за російським кораблем

11:18 17 березня 2022
Катерина Осадча

Телеведуча Катерина Осадча, яка під час війни зайнялася волонтерством та допомагає з пошуком зниклих, зайняла активну громадянську позицію. Вона різко засудила колег, зірок шоу-бізнесу, які відмовчуються про трагедію в Україні.

Зачепило Осадчу і те, що українська співачка MARUV, яка живе та будує кар'єру в РФ, позує на сторінках російського глянцю, дає інтерв'ю, в якому говорить про вагітність, розмірковує на нейтральні теми. Про рідний Харків, який щодня зазнає жорстоких бомбових ударів, де гинуть мирні жителі, артистка не згадує. Те, що відбувається, називає «жити в епоху змін».

Осадча опублікувала скрін видання з MARUV та різко звернулася до неї. Катерина вважає, що Ганна Корсун (справжнє ім'я співачки) не варта українського паспорта.

«Аня, віддай український паспорт. Отримай російський і йди за російським кораблем», — написала Осадча.

Варто зазначити, що в перші дні війни, 26 лютого, MARUV написала єдиний пост в Інстаграм, в якому закликала зупинити військові дії.

«Російські військовослужбовці задумайтеся! Військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей кращими або щасливішими. Всім матерям потрібні живі сини, дітям — батьки, а дружинам — їхні чоловіки», — написала тоді Ганна.

Багато українських артистів, які живуть і працюють у РФ, мовчать про війну в Україні з різних міркувань. Не помічає війни Регіна Тодоренко, мовчить Ані Лорак.

Але є й такі, хто не боїться висловитися, незважаючи на закон про так звані «фейки про російську армію». Проти уродженки Одеси блогера Вероніки Білоцерківської порушили кримінальну справу, їй може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Поки Ані Лорак відмовчується, її колишній чоловік Мурат Налчаджиоглу збирає для України гуманітарну допомогу.

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