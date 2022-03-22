«Ми солідарні з українським народом»: переможці «Євробачення» Måneskin відмінили концерти в Росії

Італійський гурт Måneskin, який переміг на «Євробаченні-2021», відновлює свій світовий гастрольний тур, але не у всіх країнах. Шоу, перенесені через ковідні обмеження, відбудуться в європейських країнах та США. Заплановані концерти в Росії скасовуються. Музиканти назвали нові дати шоу та відмінили виступи в країні-агресорі через війну в Україні. Так Måneskin висловили солідарність із українським народом та звернулися до шанувальників у нашій країні.

«Звичайно, дуже важко робити показові заяви, поки в Україні триває жахлива війна і страждають безневинні люди. Ми спустошені за український народ і солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя такої кількості безневинних людей, ми не будемо проводити заплановані концерти в Росії. Ми всі маємо разом стояти за мир зараз і завжди», — заявили музиканти.

Нагадаємо, багато світових знаменитостей засудили агресію Путіна. Хіларі Дафф назвала Путіна жалюгідним, а Хав'єр Бардем вийшов на мітинг на підтримку України.

Раніше футболіст Девід Бекхем віддав свій обліковий запис в Інстаграм лікарю з Харкова, щоб весь світ дізнався правду про війну в Україні.

Фото instagram.com/maneskinofficial

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