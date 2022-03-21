Хіларі Дафф назвала Путіна жалюгідним, а Хав'єр Бардем вийшов на мітинг на підтримку України

Світові знаменитості засуджують військову агресію Росії та виступають на підтримку України. Зірки проводять благодійні концерти, збирають фінансову допомогу, як це зробили Міла Куніс та Ештон Кутчер.

Американська акторка та співачка Хіларі Дафф різко висловилася про політику Путіна в Інстаграм, назвавши його життя жалюгідним. Зірка підтримала українців, яким довелося рятуватися від війни по всьому світу, і заявила, що їй соромно за росіян, причетних до цієї жорстокої війни.

«Проклятий Путін. Я сподіваюся, що його існування повне самотності, тортур і болю. Його життя жалюгідне. Дивитись новини боляче. Я не можу навіть уявити, що може бути реальність такою… Страх. Втрата. Втратити все, що ти любив і над чим уперто працював, розлучатися зі своєю сім'єю чи дивитись, як вони помирають, не в змозі їх захистити. Український народ має якусь гордість і силу, яку не можна у них відібрати. Я чула, що жінки та діти, які тікають з України, стають жертвами торгівлі людьми. Я просто ридаю, коли думаю про це. Втеча з одного пекла в інше. Чому світ може бути таким? Як люди можуть робити такі речі один одному? Мені теж дуже соромно за жителів Росії. Я не можу уявити, що вони хочуть бути причетними до цього», — написала Хіларі Дафф і показала на фото результати російського «визволення» в Україні.

Також знаменитий іспанський актор, володар «Оскару» Хав'єр Бардем, засудив війну в Україні. Він разом із мешканцями Мадриду, українськими переселенцями вийшов на мітинг до російського посольства. Свою участь в акції Бардем не афішував у соцмережах, але його впізнали шанувальники.

«Я зараз тут, щоб продемонструвати своє засудження військових дій російської федерації проти України», — заявив Бардем у Twitter.

Раніше футболіст Девід Бекхем віддав свій обліковий запис в Інстаграм лікарю з Харкова, щоб весь світ дізнався правду про війну в Україні.

Українські знаменитості також розгорнули інформаційний фронт. Джамала взяла участь у масштабному благодійному концерті в Берліні, зібравши понад 10 млн. євро.

А Тіна Кароль виступила на акції у Польщі.

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