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Шоу-бізнес

Тіна Кароль у Польщі зібрала понад 42 мільйони гривень для допомоги Україні

14:21 21 березня 2022
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль виступила в найбільшому благодійному концерті в історії Польщі на підтримку України. Акція «Разом з Україною» транслювалася у прямому ефірі в 40 країнах світу. Глядачі мали змогу надіслати смс, яке конвертувалося у грошову суму для допомоги Україні. За попередніми даними, було зібрано понад 42 мільйони гривень. Усі кошти будуть надіслані на допомогу Україні під час війни.

Тіна Кароль вийшла на сцену в білій сукні із символічною плямою крові від пострілу в серці. Її виступ розпочався з «хвилини війни». Глядачі почули те, що чують українці щодня: звуки повітряної тривоги, крики людей, уривки фраз перехоплених телефонних розмов. Співачка виконала пісню «Закрили твої очі», а також негласний гімн «Україна — це ти».

Разом із Тіною на сцену також вийшла семирічна Амелія Анісович. Раніше дівчинка захопила мільйони людей у всьому світі своїм співом у київському бомбосховищі, фото з нею облетіли світові ЗМІ. Амелія виїхала до Варшави разом із бабусею і тепер мріє про зустріч із мамою.

Напередодні концерту Тіна зустрілася у Варшаві з дівчинкою та запропонувала заспівати дуетом.

«Під час зустрічі Амелія запитала мене: що таке доля? Я відповіла, що доля — це те, як ти напишеш свою історію. Вона відповіла, що напише тільки одне: я хочу бути живою. Росте ціле покоління, яке колись розповідатиме, як вони пережили війну, вони пам'ятатимуть її страх. Підтримати Амелію, зробити для неї диво, потрібні були більше, ніж слова. Я запропонувала їй заспівати зі мною в дуеті. Творчість, як ніщо інше допомагає впоратися дітям зі стресом», — сказала Тіна Кароль.

Масштабний мітинг та концерт на підтримку України 20 березня відбувся у Берліні. У ньому взяли участь Джамала та дружина мера Києва Наталія Кличко. Під час акції зібрали понад 10 млн євро.

А телеведуча Катерина Осадча разом із командою створила платформу і допомагає шукати зниклих під час війни людей.

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