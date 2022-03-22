«Знищимо всіх, хто прийде на нашу землю»: Потап, Полякова та Могилевська закликали білорусів не вступати у війну з Україною

На тлі інформації про накопичення військової техніки біля кордонів Білорусі та можливе вторгнення до нашої країни білоруських військ відомі артисти Оля Полякова, Наталія Могилевська, Потап та інші звернулися до сусідів. Зірки закликають білорусів не вступати у війну з Україною, не підтримувати агресивну політику Путіна та Лукашенка, щоб уникнути жертв. А вони неминучі, якщо чужі війська ступлять на нашу землю. Білоруські солдати, як і тисячі росіян, можуть стати добривом у нашій землі.

«Україна показала, що знищуватиме всіх, хто прийде на нашу землю. Білорусів ніхто не шкодуватиме. Вони ніде не воювали, не мають такого досвіду. Не зрозумілі їм і причини цієї війни. Білоруський народ стане гарматним м'ясом. Цього не можна допустити. І чому білоруси мають розплачуватись за дії Путіна та Лукашенка, цих старіючих вурдалаків, які хочуть кинути у м'ясорубку війни молодих хлопців. Це не ваша війна», — каже Оля Полякова.

Продюсер та шоумен Потап закликає білорусів не мовчати, протестувати у себе в країні проти війни, рятувати свої життя та залишатися мирною країною.

«Білорусь – мирний край, який під час страшної війни був центром партизанського руху. Солдати РБ, не надягайте форму Росії. Це злочин і ви залишитеся невідомими солдатами. В Україні немає нацистів, народ боронить свою землю. Окупантів чекає лише смерть та покарання», - каже Потап.

Наталя Могилевська також закликає зупинити війну, яка стане ганьбою для білоруського народу.

«Українська армія є дуже сильною, нас підтримує весь світ. Ми вб'ємо кожного, хто зайде на нашу територію зі зброєю в руках! На вас не чекають тут ні слава, ні гроші. Тільки порожні братські могили, де вас не знайдуть ваші матері та діти», — звертається Могилевська.

Українські зірки шоу-бізнесу під час війни стали волонтерами, збирають кошти для біженців та збройних сил, беруть участь у благодійних концертах. Тіна Кароль зібрала 42 млн гривень у Польщі. А Джамала взяла участь у масштабному концерті в Берліні, який зібрав понад 10 млн. євро.

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