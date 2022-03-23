До сліз: Гарік Бірча вразив потужним віршем про Україну

Популярний актор Гарік Бірча, який полюбився українській публіці за роллю кумедного Вітальки, вступив до лав тероборони та зі зброєю в руках захищає нашу країну від російських загарбників. Артист вірить, що ми обов'язково скоро переможемо і, незважаючи на біль втрат, розпач, руйнування наших прекрасних мирних міст — Маріуполя, Чернігова, Харкова, ми зможемо все відбудувати, але не пробачимо. Ми станемо ще сильнішими, бо ми — українці!

Своїми точними рядками Гарік зворушив і надихнув багатьох українців. У коментарях вони дякують йому за такі важливі зараз слова, за службу та бажають швидкої перемоги.

Нагадаємо, багато українських знаменитостей вступили до лав тероборони. Зі зброєю в руках захищають нашу країну Андрій Хливнюк, Тарас Тополя, Нікіта Добринін, Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Трітенко…

Також артисти стали волонтерами, збирають кошти для ЗСУ, біженців, беруть участь у благодійних концертах. Святослав Вакарчук їздить містами та виступає перед нашими захисниками та переселенцями.

Ірина Федишин разом із Євгеном Хмарою виступила в центрі для переселенців у рідному Львові та передала на передову джип, подарований патріотами.

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