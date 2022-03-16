Святослав Вакарчук заспівав «Червону руту» у харківському метро

Лідер культового українського гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який раніше виступив на площі на львівському вокзалі перед вимушеними переселенцями, підтримав мешканців та захисників Харкова. Музикант разом із письменником Сергієм Жаданом передав необхідну допомогу, а також влаштував імпровізований концерт на одній із станцій метро.

«Сьогодні прекрасний день, хоча на околицях гримить. Ми з чудовою місією. Як ви бачите, позаду мене не тільки гордість України Сергій Жадан, а й круті бійці з тероборони. Ми з усієї України привезли їм аварійну допомогу. Одеса, Львів приєдналися. Дуже важливі, потрібні речі», — сказав Вакарчук.

Він виконав кілька своїх пісень, а також легендарну композицію Володимира Івасюка «Червона рута».

Нагадаємо, Святослав Вакарчук із перших днів війни виступає перед волонтерами, пораненими солдатами, жителями міст. Музикант раніше побував у центрі розбомбленого Харкова, який став однією з найгарячіших точок та мужньо обороняється від російських окупантів. Також Вакарчук підтримав мешканців Одеси, виступив біля пам'ятника Дюку. Побував Святослав і в Миколаєві.

Фото instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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