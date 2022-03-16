29.30 / 30.37 32.58 / 33.99
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Святослав Вакарчук заспівав «Червону руту» у харківському метро

17:37 16 березня 2022
Святослав Вакарчук

Лідер культового українського гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який раніше виступив на площі на львівському вокзалі перед вимушеними переселенцями, підтримав мешканців та захисників Харкова. Музикант разом із письменником Сергієм Жаданом передав необхідну допомогу, а також влаштував імпровізований концерт на одній із станцій метро.

«Сьогодні прекрасний день, хоча на околицях гримить. Ми з чудовою місією. Як ви бачите, позаду мене не тільки гордість України Сергій Жадан, а й круті бійці з тероборони. Ми з усієї України привезли їм аварійну допомогу. Одеса, Львів приєдналися. Дуже важливі, потрібні речі», — сказав Вакарчук.

Він виконав кілька своїх пісень, а також легендарну композицію Володимира Івасюка «Червона рута».

Нагадаємо, Святослав Вакарчук із перших днів війни виступає перед волонтерами, пораненими солдатами, жителями міст. Музикант раніше побував у центрі розбомбленого Харкова, який став однією з найгарячіших точок та мужньо обороняється від російських окупантів. Також Вакарчук підтримав мешканців Одеси, виступив біля пам'ятника Дюку. Побував Святослав і в Миколаєві.

Фото instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

152

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сніжана Єгорова

«Стою на колінах перед усім українським народом»: на 20-й день війни пропутінська Сніжана Єгорова раптом прозріла й вибачається

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Володимир Путін

У Путіна велика проблема з Молдовою: генерал-майор СБУ розповів, чому кремлівський диктатор може «заморозити» війну

добровольці

Добровольці Сил територіальної оборони матимуть статус учасників бойових дій, — закон

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.