«Це один із найбільш знакових концертів у моєму житті»: Святослав Вакарчук виступив на львівському вокзалі

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який своїми виступами підтримує наших мужніх воїнів та тих, хто змушений залишати свої будинки через війну, виступив на львівському вокзалі. До рідного міста музиканта щодня з'їжджаються десятки тисяч біженців. Тут для них організовані тимчасовий притулок, їжа та все необхідне.

Святослав Вакарчук відвідав центр та волонтерський штаб, які займаються переселенцями, а також влаштував імпровізований концерт на львівському залізничному вокзалі. Музикант побачив на площі фортепіано, сів і почав грати перед людьми, розгубленими, наляканими. Вони підспівували разом із Вакарчуком, усміхалися, плакали, фотографувалися з ним. Виконуючи пісню «Не твоя війна», Святослав і сам не зміг стримати сліз.

«Насправді я не планував співати, але коли я дізнався, що тут є піаніно і грає піаніст, вирішив використати. Ми йшли на вокзал, і я вирішив використати таку ситуацію, щоб і з людьми поговорити, і заразом пісню якусь заспівати. Це один з найбільш знакових концертів у моєму житті. От я можу сказати, що концерт на площі в 2013 році у грудні, пам'ятаєте, коли там прийшло 200 тисяч людей, і ось концерт, маленький цей концерт, вони мені за відчуттям, у пам'яті у мене будуть на одному рівні», — сказав Святослав.

А потім разом із людьми виконав гімн України.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук із перших днів війни виступає перед волонтерами, пораненими солдатами, мешканцями міст. Музикант дав імпровізований концерт в Одесі біля пам'ятника Дюку, підтримав мешканців Миколаєва, звернувся до українців із центру розбомбленого Харкова.

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