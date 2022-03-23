У мережі розгорівся скандал через благодійний концерт українських артистів у Польщі

1 та 2 квітня у Варшаві заявлено великий благодійний концерт за участю відомих українських артистів. В афіші вказано, що в акції візьмуть участь Дмитро Монатік, Сергій Бабкін, Jerry Heil, Олена Кравець із «95 Кварталу», а також артисти «Дизель Шоу» — Дмитро Танкович, Євген Сморигін та Вікторія Булітко. Учасники концерту розмістили афішу у своїх соціальних мережах. Там зазначено, що усі зібрані кошти від продажу квитків підуть на гуманітарну допомогу фонду Маші Єфросініної.

У коментарях під постами українських артистів спалахнула гаряча дискусія. Одні передплатники підтримують благодійну ініціативу та дякують зіркам, інші — дорікають у тому, що в тяжкий час залишили країну. Особливо дісталося артистам-чоловікам. У мережі запитують, як вони змогли перетнути закордон в умовах військового стану в Україні та заборони на виїзд для чоловіків призовного віку.

Дмитро Монатік пояснив, що разом із дружиною та дітьми ще 21 лютого відлетіли до Барселони. Коли розпочалася війна, вони мимоволі опинилися за кордоном. І тепер артиста з цього приводу мучить сумління, він вважає своїм обов'язком повернутися до України.

«24-го лютого о 5 ранку мене розбудила дружина з криками: «Почалася війна! Бомблять усі наші міста!» Це потрясіння не передати словами, просто застигаєш і не віриш, що це правда. Хапаєш телефон, набираєш рідних, які вже сидять у бомбосховищі. Сльози, страх, паніка, ступор. Цигарки одна за одною. Абсолютне нерозуміння, що робити та як жити далі. Чомусь впевнений, що всі, хто виявився, як і я, за кордоном у цей момент, також відчувають на собі синдром «вижившого», що страшно руйнує зсередини. Але це не зрівняється з тим, що відбувається моїй країні, з тим, що відчувають, чули і чують люди в Україні.

Зрештою, ми з сім'єю стали біженцями самі того не бажаючи. Щодня я докоряю собі за те, що перебуваю у відносній безпеці. Максимально намагаюся бути корисним, де тільки можна. Діти питають, чому у вас із мамою постійно йдуть сльози. А тут неможливо триматися, дивлячись на все, що божевільний Путін творить з Україною та нашими людьми. Ми максимально допомагаємо нашій армії, людям, які потребують допомоги, усім, чим можемо. Але синдром того, хто «вижив», з'їдає все одно", — написав Монатік в Інстаграм.

Актора «Дизель Шоу» Євгена Сморигіна, який давно живе в Україні, але є громадянином Білорусі, війна застала у приватному будинку під Києвом. Артист розповів, що перший тиждень він із дружиною та трьома дітьми провели в підвалі, тремтіли від кожного вибуху.

«Дружини та діти моїх друзів теж жили у підвалах. Радою чоловіків було ухвалено рішення, що я вивезу жінок та дітей до Європи, тому що офіційно можу виїхати закордон (паспорт Білорусі). Ми їхали 4 дні. Свою задачу я виконав і зараз я у Європі зі своєю сім'єю.

Так вийшло, що я ніколи в житті не тримав у руках автомата. Я не служив у армії. (Був непридатний через заїкуватість). Моя головна зброя — це гумор. Я артист. Воюю, як умію. Впевнений, що користі від мене на сцені буде більше, ніж в окопі. Я зможу заробити гроші людям на допомогу в цій страшній війні! Хтось засудить мене, хтось прийме мій бік — це ваше право. Я прийняв рішення виступати з моїми колегами в благодійному концерті, тому що допомагати фізично Україні зараз я можу тільки так! Слава Україні!", — пояснив свою позицію Євген Сморигін.

Колега Сморигіна Дмитро Танкович також є громадянином Білорусі.



Сергій Бабкін із дружиною та трьома дітьми у перші дні війни були в Харкові. Потім Сніжана виїхала до Дніпра, потім — на Волинь, Кропивницький. Але після того, як російська армія завдала ударів по аеродрому, який знаходився неподалік готелю, в якому зупинилася Сніжана з дітьми, вона вирішила виїхати за кордон.

«Вінниця — Молдова — Румунія-Угорщина-Австрія-Німеччина. 6 днів у дорозі. Понад 3000 км я проїхала за кермом. Я була на таких трасах, у таких станах, що тепер після повернення до Харкова, я зможу просто із заплющеними очима їздити містом. Тільки було б кудись повернутись. Подумати навіть не могла, що бігтиму від росіян до німців», — розповіла Бабкіна. Де зараз Сергій вона не уточнила.

Нагадаємо, багато українських артистів залишилися в Україні, вступили до лав тероборони, як це зробили актор Гарік Бірча, музиканти Тарас Тополя, Андрій Хливнюк, режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Даша Астаф'єва стала волонтером у Києві, вона днями чистить картоплю та допомагаємо нужденним. Святослав Вакарчук їздить містами України та підтримує наших воїнів, виступає перед біженцями.

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