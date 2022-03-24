Джуліанна Мур випускає шапки в кольорах українського прапора, щоб підтримати нашу країну в боротьбі з російськими окупантами

Відома голлівудська акторка, володарка премії «Оскар» Джуліанна Мур підтримала Україну в боротьбі з російськими окупантами, які напали на нашу країну 24 лютого.

Зірка спільно з дизайнеркою Алессандрою Бруніальті розробили та запустили у виробництво шапки в кольорах українського прапора. Усі зібрані від продажу головних уборів кошти будуть надіслані нашій країні в рамках програми ЮНІСЕФ.

Джуліанна сама продемонструвала шапку та закликала передплатників висловлювати підтримку Україні.

«Кошти від купівлі цієї шапки йдуть на рахунок ЮНІСЕФ для України. Моя чудова та талановита подруга Алессандра зробила їх, і багато хто з вас уже придбав їх, але якщо ви ще цього не зробили, то це чудовий спосіб висловити свою підтримку народу України», — написала Мур у Instagram.

На відео відреагували багато українських та зарубіжних знаменитостей, акторки Дженніфер Еністон та Мішель Пфайффер написали, що вже купили шапки.

Раніше свою підтримку Україні висловив футболіст Девід Бекхем. Він передав свій Інстаграм на добу лікарю з Харкова, щоб світ дізнався про правду про війну в Україні.

Акторка Хіларі Дафф різко висловилася про путіна, а Хав'єр Бардем у Мадриді вийшов на мітинг проти війни в Україні.

Фото instagram.com/juliannemoore

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