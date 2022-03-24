Відомий голлівудський актор Орландо Блум допомагає українським біженцям у Молдові

Відомий британський актор, зірка фільмів «Пірати Карибського моря» та «Володар перстнів» Орландо Блум підтримав українські сім'ї, які постраждали через напад на нашу країну Росії. Вже місяць Україна мужньо захищається від окупантів, закликаючи світ зупинити кровопролиття та смерть мирних громадян.

Багато знаменитостей засудили агресію та висловлюють підтримку нашій країні. Орландо Блум на своїй сторінці в Інстаграм розповів, що в рамках програми UNICEF перебуває в Молдові, яка вже прийняла близько 400 тисяч біженців. Там він зустрівся з українськими сім'ями, які вимушено покинули свої домівки через військові дії. Актор передав допомогу та закликав світових колег не залишатися байдужими.

«З початком війни в Україні чи не кожної секунди дитина стає біженцем. Я в Молдові з UNICEF, зустрічаюся з сім'ями, які були змушені кинути все в пошуках безпеки. Дітям в Україні та за її межами потрібна вся допомога, яку ви можете надати», — написав Орландо Блум та показав світлини зворушливої зустрічі з українськими дітьми.

2016 року актор також виступав проти російської агресії, він зустрічався з українськими дітьми на Донбасі, а також відвідав Харків та Київ.

Раніше голлівудська акторка Джуліанна Мур оголосила продаж шапок у кольорах українського прапора, щоби підтримати нашу країну.

Акторка Хіларі Дафф також засудила війну Росії проти України, а Хав'єр Бардем вийшов на мітинг у Мадриді.

Фото instagram.com/orlandobloom

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