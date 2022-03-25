«Прозріла» Сніжана Єгорова з дітьми отримала політичний притулок у Туреччині

Пропутінська пропагандистка Сніжана Єгорова, яка називала російського фюрера «героєм нашого часу», а потім на 20-й день війни раптом прозріла та просила пробачення в українського народу, разом із дітьми отримала політичний притулок у Туреччині. Про це вона розповіла в соцмережах.

«Сьогодні я та мої діти отримали статус політичних біженців. Відтепер ми під захистом закону», — написала Єгорова і супроводила пост фотографією українського консульства в Анталії.

Єгорова не має наміру повертатися в Україну, але каже, що захищатиме українську мову. Яким чином, не пояснила.

Втім, це схоже на черговий реверанс із її боку заради власної безпеки. Адже після того, як Єгорова отримала відмову у продовженні документів для дітей, у неї раптом настало прозріння.

Телеведуча раніше у своїх публікаціях неодноразово підтримувала путіна, виправдовувала війну в Україні, кидалася звинуваченнями в тих, хто вступав із нею в дискусію, називала українських дітей яничарами. Навіть із рідною донькою вона примудрилася посваритися. Стася Ровінська зі сльозами на очах заявила, що їй соромно за слова матері.

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