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«Ви нам не брати, а вороги»: Потап жорстко відповів путіністу Безрукову

10:36 28 березня 2022
Потап

Український продюсер і шоумен Потап, який раніше відмовився від Z у назві свого гурту Moзgi, жорстко відповів путіністу Бузрукову, який театрально зачитав вірш Пушкіна на підтримку війни в Україні.

Спеціально для російського актора, який виправдовує вбивство українців російськими окупантами, те горе та руйнування, які принесли путінські орки на нашу землю, Потап написав свій вірш. Продюсер пояснив, що росіяни «нам не брати, а вороги» і пообіцяв, що загарбники, які прийшли на територію мирної України, повертатимуться на батьківщину «без рук, без очей та без ніг».

Есть место и в полях России,
Среди нечуждых вам гробов
Серёжа за кого всех держишь?
За лохов

Ведь пачками везут Безруков
И без гонов без голов
Твоих же соплеменников Сережа
Которых все тут держат за лохов

Я понимаю что цитата, что это класссика небось
Серёжа слушай ка Потапа ты это дело Серый брось

Из тех племён, что состоит Россия
Ваш Путин бросил к нам орду
И думали что мы бессильны
Серёжа все они в Аду

СЕРЁЖА НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ СРАЖАТЬСЯ
НЕ НА СОСЕДА НАПАДАТЬ
НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ, это Братцы
Ой, блять, не братцы -твою мать

Как мог я так оговориться
Вы нам не братья, а Враги
И русский воин если возвратиться
То уж Без Рук, Без Глаз и Без Ноги

Відео Потапа зібрало тисячі коментарів. Його підтримали Алан Бадоєв, Наталія Денисенко, Позитив, Олексій Суханов та багато інших.

Раніше Потап поставив на місце Ольгу Бузову.

Також «ФАКТИ» повідомляли, що орки спалили будинок лідера групи «Друга ріка» Валерія Харчишина під Гостомелем.

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