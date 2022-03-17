«Ви челядь і тля»: Потап жорстко відповів Бузовій і відмовився від усіх російських нагород

Український шоумен та продюсер Потап, який випустив із Настею Каменських патріотичну пісню «Я — Україна», жорстко відповів на пост російської співачки Олі Бузової. Вона дорікнула нашим зіркам у тому, що вони виступали й заробляли в РФ, отримували там нагороди та премії, а тепер «плюють у колодязь».

Потап заявив, що відмовляється від усіх нагород, отриманих у країні-агресорі, ніколи не випустить пісню, яку помилково записав з Бузовою, і не виступатиме в РФ.

«Я помилково записав з Олею пісню. Слава Богу, я її не випустив і ніколи не випущу. І ніколи ми не виступатимемо у вас, не отримуватимемо ваші премії. Я відмовляюся від усіх премій, від усіх нагород, від усіх пісень…

Я не вірю жодному артисту з Росії, що він не розуміє, що відбувається. Насправді ви все знаєте. Ви служите своєму цареві, який у припадку деменції вирішив проковтнути нас і наших дружин, матерів, сестер, дочок та синів. А ви йому слухняно служите, бо боїтеся. Ви челядь і тля. Ви тільки вдаєте, що ви люди», — написав Потап.

Він нагадав Бузовій та іншим російським артистам, що в Україні йде війна, що російська армія вбиває наших громадян, дітей. Також Потап показав фото пораненої, закривавленої дитини, яка постраждала від обстрілів у Маріуполі, коли з сім'єю намагалася залишити місто.

«І ти зрозумієш Олю, чому ми так поводимося. Тому що ваші ракети розривають наших дітей. Про які премії зараз можна говорити? Про які пісні? Про які нагороди і про яку несправедливість, коли діти втрачають життя», — наголосив Потап і додав, що ми не пробачимо тим, хто підтримує цю війну та вбивства наших дітей.

Раніше Макс Барських звернувся до росіян і заборонив використовувати свої пісні в їхній «дірявій країні».

Тим часом у РФ заборонили виступи зірок шоу-бізнесу, які висловилися проти війни в Україні. У чорний список потрапили 22 артисти.

А стосовно тих, хто поширює «фейки та російську армію», почали порушувати кримінальні справи.

Фото instagram.com/realpotap

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