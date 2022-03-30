«Виривають унітази, крадуть килими»: Фагот різко висловився про окупантів-мародерів

Лідер групи ТНМК Олег Михайлюта (Фагот), який у лавах тероборони захищає Київ від російських загарбників, різко висловився про окупантів-мародерів. Залишаючи свої позиції в районі Ірпеня, Бучі, Гостомеля, орки знищують інфраструктуру мирних міст, грабують будинки. Тягнуть все, що трапляється під руку, навіть виривають унітази, знімають килими, забирають побутову техніку та одяг.

«Ми теоретично думали, що протистояння якесь буде, але те, що воно буде таким по всій країні: з обстрілами, знищенням, геноцидом мирного населення. Те, що ці падлюки бомбитимуть пологові будинки, розстрілюватимуть на місці людей, які просто стоять у черги за волонтерською допомогою…», — сказав Фагот у коментарі програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Музикант дивується, як можна домовлятися з такими людьми, без честі, совісті та гідності.

«Вони зараз виходять у передмісті Києва грабувати та мародерити. Коли я дізнався, що вони унітази виривають і крадуть… вивозять до себе. Килими… Уявляєте собі рівень цих людей? Це не люди навіть. Їх не можна назвати людьми. Унітази вони крадуть! І коли ти це усвідомлюєш, ти думаєш: з ким там взагалі можна домовлятися, про що можна розмовляти. Їх не повинно бути апріорі. Їх треба знищити… Вони вбивають громадянське населення і крадуть унітази», — сказав Михайлюта.

Нагадаємо, до лав ЗСУ вступили багато відомих артистів, режисери, спортсмени. З перших днів війни захищають країну Тарас Тополя, Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Трітенко, Дмитро Дікусар.

На жаль, ми втрачаємо своїх талановитих героїв. У Ворохті поховали актора Пашу Лі, який загинув у бою за Ірпінь.

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