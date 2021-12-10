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Шоу-бізнес

«Хто ці люди?»: Фагота «розірвало» через Басту

15:47 10 грудня 2021
Олег Фагот Михайлюта

Лідер гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта, який розкрив правду про залаштунки «Танців із зірками», різко висловився про українців, які відвідують концерти російських артистів. Музикант не розуміє, як тисячі глядачів веселилися на концертах Басти в Києві та в Одесі.

«У нас стадія війни по всіх напрямках та в культурному теж. Я не розумію 15 тисяч людей, які прийшли на концерт Басти. Чувак, який топить за Крим, Путіну лиже зад — і тут місцевих (стільки). Хто ці люди?», — сказав Фагот в інтерв'ю на YouTube-каналі Dorotye.

Музикант заявив, що підтримує петицію продюсера Ігоря Кондратюка щодо заборони гастролей російських артистів в Україні. Фагот вважає, що в окремих випадках можна робити винятки.

«Я розумію, що завжди є нюанси, і винятки можуть бути. Я не розумію, як БГ після його заяви, що він був у Криму та українців там не бачив, як його сюди пускають? Не знаю. Це питання до СБУ. У нас управління йде у якомусь ручному режимі: вирішив — зробив, не вирішив — не зробив. Ото Басту як сюди запустили? Просто за законом чи як? Я розумію, популярність, і він сильна музична одиниця, але у нас війна, і він безпосередньо на боці ворога, причому не просто тихо там десь, а публічно на боці ворога. Як наші українці приходять, я цього не розумію, ну, не знаю хто ці люди? 5-та колона? Чи хтось? Це просто потенційні отримувачі російських паспортів? У нас приблизно за ці роки близько 15 тисяч убили українців на цій війні, а тут 15 тисяч людей приходять на концерт ворога. Я не розумію цього», — обурився Фагот.

Тим часом Баста знову збирається з концертами в Україну.

Нагадаємо, Олег Фагот Михайлюта був учасником нового сезону «Танців із зірками», але покинув проект після п'ятого ефіру. Хоч танцювати музикант не навчився, натомість скинув 12 кілограмів.

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