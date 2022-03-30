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Просто «пішла до іншого»: Позитив випадково проговорився про причину розлучення Дорофєєвої та Дантеса

17:16 30 березня 2022
Надя Дорофєєва

Колишній соліст гурту «Время і Стєкло» Олексій Завгородній («Позитив») підігрів чутки, що причиною розлучення однієї з найпопулярніших пар українського шоу-бізнесу Дорофєєвої та Дантеса є інший чоловік.

Свою думку він висловив під час розмови з коміками Колею Зиряновим, Андрієм Лузаном та Валиком Міхієнком у шоу «Комендантський чос».

Так, Олексій запропонував глядачам написати у коментарях, «до кого пішла Надя і де вона зараз», тим самим роздувши інтригу серед підписників. При цьому Позитив зізнався, що не знає, де нині Надя, оскільки вони весь цей час не спілкувалися.

Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилася чутка, що Надя Дорофєєва пішла від Дантеса до ресторатора і творця бренду одягу Михайла Кацуріна, який одночасно оголосив про своє розлучення з дружиною Дар'єю. Користувачі мережі вирішили, що це не збіг. Більше того, Даша Кацуріна відписалася від Дорофєєвої, хоча раніше вони часто публікували спільні знімки.

Також «мастила у вогонь» підлила публікація власниці однієї з київських студій нарощування вій під ніком lady. tuning скріну листування, в якому їй розповіли, що Дорофєєва зійшлася з Кацуріним.

Про своє розлучення Дантес і Дорофєєва оголосили в середині березня, визнавши, що для такої заяви ніколи не буде правильного часу.

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