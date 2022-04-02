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Шоу-бізнес

Галкін оголосив, що більше не публікуватиме пости про Пугачову

18:03 2 квітня 2022
Галкін

Шоумен Максим Галкін, який засудив широкомасштабне вторгнення росії в Україну, більше не публікуватиме в соціальних мережах забавні відео, показуючи, як живе його родина — Алла Борісівна, Ліза та Гаррі.

«Мене просять продовжувати вести соцмережі так, як я вів їх раніше, із забавним контентом і відео з дітьми. Але я не бачу жодної моральної та душевної можливості це робити», — сказав Галкін і додав, що ані його Instagram, ані Telegram не будуть такими, якими було до 24 лютого.

Згадуючи про «чутки і пересуди», які почали поширюватися про його родину, Галкін порадив фоловерам «не читати радянських газет вранці»: «Це все марення, на яке я навіть не вважаю за потрібне реагувати».

РосЗМІ писали, що родина Галкіна та Пугачової покинули росію на початку березня. За деякими даними, вони перебувають в Ізраїлі.

Тим часом у російській Держдумі вимагали позбавити державних нагород та почесних знань відомих росіян, які засудили війну. Серед них — Галкін та Борис Гребенщиков.

Фото — скріншот

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