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«Треба вчасно сепаруватися»: Дантес зізнався, у яких стосунках він із Дорофєєвою після розлучення

19:52 4 квітня 2022
Володимир Дантес

Володимир Дантес, який нещодавно разом із Надею Дорофєєвою заявив про розлучення, розповів, у яких вони зараз стосунках.

Раніше пара практично не коментувала розрив, проте в ефірі шоу «Леви на Джипі» Дантес уперше розповів про те, як зараз спілкується із колишньою дружиною. Як повідомляє today.ua, вони залишилися у теплих відносинах і не хочуть «заплямувати» своє минуле.

«Все нормально. Ми товаришуємо, і це рішення не було прийнято, коли ми виставили пост, це було раніше. Просто коли ти планував собі одне, а потім починається війна, то людям не до цього. Але потім, коли минає час, і ти думаєш: «Ну, блін, це якось дивно і, напевно, треба про це сказати і якось приховувати це неможливо. Але ми нормально спілкуємося, ми дуже близькі друзі, все добре. Я думаю, що так має бути, коли ти хочеш не заплямувати минуле, треба вчасно сепаруватися», — сказав Дантес.

Нагадаємо, що після того, як пара повідомила про розлучення, з'явилися чутки, що Дорофєєва пішла до ресторатора і творця бренду одягу Михайла Кацуріна, який практично у той же час, що і вони з Дантесом, повідомив про розлучення зі своєю дружиною.

Фото Володимира Дантеса із соціальних мереж

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