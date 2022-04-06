«Могли б написати, що я транс»: Славу Камінську записали в ескортниці

Співачку Славу Камінську, яка з дітьми виїхала з України до Нідерландів, записали до екскортниць. Анкета з фото української співачки з'явилася на сайті, який надає інтимні послуги. Щоправда, там Камінську назвали Златою та вказали, що їй 24 роки.

Слава сама опублікувала фото із сайту в Інстаграм і навіть пожартувала з цього приводу. Запропонувала творцям фейку хоча б додати інтригу, написати, що вона трансвестит. А також Слава здивувалася, куди поділися її груди, дарма вона робила операцію?

«Ну ок. Тоді поговоримо про наболіле. Ну, чесно, прикро. Чому я Злата і де поділися мої сі**ки на відосах інтимного характеру? Дуже оригінально. Могли б уже написати, що я транс, наприклад. Вже якась Аура загадковості була б присутньою. ПС: я вже нічому не дивуюся», — написала Слава.

Також вона зазначила, що багато її публікацій про звірства російської армії в Україні блокуються, загрожують заблокувати і її сторінку. Багато українських знаменитостей, які намагаються донести правду про війну в Україні, скаржаться, що їхні публікації блокують.

Раніше Слава Камінська розповіла, що під час війни помирилася з колишньою колегою з групи «НеАнгели» Вікторією Сміюхою.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що мама ведучого «Орла та Решки» Андрія Бєднякова пішла з життя.

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