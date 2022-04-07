Як Дорофєєва та Дантес: Дмитро Ступка розлучився з Поліною Логуновою

Невдовзі після того, як стало відомо про розлучення зіркової пари — Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса — телеведуча Поліна Логунова повідомила, що вона більше не разом із онуком відомого актора Богдана Ступки Дмитром.

Про це жінка написала в сторіз свого Instagram, додавши, що вони залишилися «добрими друзями».

«Друзі, ми з Дімою більше не подружжя, але залишилися відмінними друзями і батьками, за що йому вдячна. Нам вдалося зберегти дійсно дружню атмосферу. Ми будемо давати приклад, як колишньому подружжю можна зберегти відносини», — написала Поліна.

Вона показала фоловерам фото каблучки, запропонувавши ставити запитання. При цьому Поліна додала, що молодець — не Діма.

Логунова та Ступка були одружені з 2016 року. 2017 року у пари народилася дочка Богдана. Восени минулого року вони переїхали до США. Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну Ступка приїхав до Польщі, де допомагає українським біженцям і збирає кошти для потреб ЗСУ. А Логунова разом із донькою залишилися у Сполучених Штатах

Раніше Надю Дорофєєву помітили у Барселоні з новим коханим — артистці приписують роман із київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Він майже одночасно з Дантесом та Дорофєєвою оголосив про розлучення з дружиною.

Фото Поліни Логунової із соціальних мереж

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