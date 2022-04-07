«Замінували дуже багато, навіть трупи», — Дмитро Комаров попередив українців про небезпеку

Відомий телемандрівник Дмитро Комаров, якого назвали ворогом народу в Росії, попередив українців про небезпеку та закликав бути максимально уважними, повертаючись до своїх будинків. Він радить не поспішати, оскільки російські окупанти, відступаючи, підло замінували будинки та квартири, двори, парки, машини та навіть трупи. Будь-який необережний крок може коштувати життя.

Дмитро розповів, що в одному з будинків, куди днями мають повернутись діти, рашисти спеціально залишили під ганчіркою гранату.

«Російські при відході дуже багато замінували. Ліси та парки, газони, квартири, будинки, офіси, двері, підвали, зброю, машини. Навіть трупи. Сьогодні спецзагін Патрульної поліції розмінував будинок, до якого завтра повертаються діти. Уважний сусід зайшов до хати та помітив гранату, місцева жінка побачила поліцію та попросила допомогти», — розповів в Інстаграм Комаров.

За його словами, здебільшого орки залишили гранати, розтяжки та міни.

«У нашому випадку росіяни придавили кришкою підвалу спусковий важіль на гранаті до сходів і накинули зверху стару ганчірку. Навіть знаючи від місцевих, що будинок замінований, помітно не відразу. Замасковано просто, але добре. Чека висмикнута. Досить було зачепити ногою кришку підвалу, її закривати. Або зачепити ногою ганчірку, йдучи сходами. І через 3−4 секунди… Розліт осколків 200 метрів… «- попередив Дмитро.

Телеведучий зазначив, що розтяжки бувають не лише на рівні ніг. Тому потрібно уважно дивитися і на рівні грудей, особливо обережними бути в темних приміщеннях та підвалах, не відчиняти без попереднього огляду вікна та двері, машини, не чіпати руками незнайомі предмети.

«Обережно на траві. Не відчиняти наосліп двері, вікна. Не хапати руками сумнівні предмети. Не чіпати без огляду техніку, яку кинули російські: танки, БТР, БМП тощо. Особливо уважно з дітьми, яким цікаво все підняти та подивитися. Дітям на території, де була російська армія, ще довго буде особливо небезпечно. Поясніть дітям, що таке міни, та основні правила безпеки. Не хапати руками все поспіль. Не гуляти у парках та лісах поблизу зони бойових дій до офіційної інформації про розмінування. Ходити лише стежками», — попереджає Комаров.

Нагадаємо, путінська армія зруйнувала тисячі будинків мирних мешканців. Танцюрист Світлани Лободи Назар Грабар показав на що перетворився його будинок у Бучі.

Також окупанти знищили в Гостомелі будинок лідера гурту «Друга ріка» Валерія Харчишина.

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