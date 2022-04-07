«Бажали синові кастрації кислотою»: Єфросиніна розповіла про страшну жорстокість росіян

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка з початку широкомасштабного вторгнення в Україну намагалася закликати жителів Росії почати боротьбу проти цього зла, зіткнулася з тим, що самі росіяни не бажають нічого чути про те, як їхні солдати знищують наші міста та по-звірячому вбивають мирне населення.

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Радіо НВ». Зазначивши, що росіяни не лише не виходять на акції протесту проти війни, а й пишуть самій Маші гнівні коментарі у соцмережах. Одним із найстрашніших коментарів було жорстоке побажання її синові Олександру.

«Вони всі бажали моєму синові кастрації кислотою», — розповіла телеведуча

При цьому багато жителів країни-окупанта, на думку Єфросініної, розуміють, що роблять неправильно, але бояться висловити свою справжню думку.

«Мені написали кілька відомих ютуберів, таких відомих, що там по кілька мільйонів фоловерів, вони дуже популярні у аудиторії 18+. Вони написали щось на кшталт: «Маша, ви дійсно вірите, що якщо виходити на вулиці, ми щось змінимо? Ви не знаєте, нами править маразматик. Нас просто всіх уб'ють», — поділилася телеведуча.

Єфросиніна не стала називати їхніх імен, тому що «зірки youtube» «на колінах просили» цього не робити.

Раніше до відомих російських квк-шників зверталася зірка «Вечірнього Кварталу» Олена Кравець, яка зі сльозами на очах закликала їх не мовчати, відкрито говорити про напад на Україну і зробити все можливе, щоб зупинити цю криваву бійню.

Фото — скріншот

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