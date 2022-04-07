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Бородянки майже немає: Руслана та Святослав Вакарчук показали жахливі кадри зруйнованого фашистами міста

17:25 7 квітня 2022
Руслана

Співачка Руслана однією з перших побувала у практично зруйнованій російськими окупантами Бородянці Київської області. Від мирного міста залишились одні руїни. Скільки під ними ні в чому не винних жертв, навіть страшно уявити.

Руслана привезла до Бородянки гуманітарну допомогу, поспілкувалася з місцевими жителями та мужніми захисниками. Разом вони виконали гімн України на центральній площі. Співачку до сліз потрясло побачене. Вона звернулася до світу зробити все можливе, що злочини путіна в Україні не залишилися безкарними.

«Я, завдяки теробороні та нашим захисникам, опинилася в місті Бородянка. Це місто, в якому ще три дні тому злочинно воювала так звана російська армія. Це не російська армія, це бандити, варвари, орки, це середньовіччя, це взагалі нелюди. Ми повинні з вами зробити все, щоб світ визнав Путіна не лише злочинцем, а й те, що він створив психічно хворе суспільство», — сказала Руслана.

Повідомлення, поширення Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

Також підтримати мешканців міста приїхав Святослав Вакарчук. На руїнах місцевого стадіону, який орки, мабуть, також вважають небезпечним військовим об'єктом і «звільнили», він зустрів телеведучого Дмитра Комарова.

«Це зробили конкретні люди – російські окупанти. Але відбудуємо цей стадіон, і всі міста разом, всією країною. Ми обов'язково переможемо!», – сказав Вакарчук.

Раніше Святослав Вакарчук побував і в інших містах України. Він виступив в Одесі, де його намагалися вбити.

Дмитро Комаров показав кадри зруйнованих окупантами Бучі та Ірпеня, а також попередив про небезпеку мінування.

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