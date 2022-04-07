Колишнього хлопця Регіни Тодоренко рашисти застрелили у потилицю: Коля Серга розповів деталі вбивства друга

Український виконавець і телеведучий Коля Серга, який раніше розповідав, ким одесити вважають путіна, повідомив про смерть свого друга Аліка — його у Бучі застрелили російські окупанти.

Цією інформацією він поділився в інтерв'ю YouTube-каналу «Популярна політика», пише «Апостроф». За словами Миколи, Алік вийшов із бомбосховища 18 березня і більше не повернувся: «Сьогодні мені мій добрий знайомий написав про те, що Алік загинув у Бучі. Був застрелений у потилицю. При цьому він не був військовим. Вийшов із бомбосховища 18 березня і більше не повернувся. Зараз у процесі звільнення Бучі та пошуку загиблих знайшли, зокрема, і його тіло».

Ведучий уточнив, що Алік колись зустрічався з одеситкою Регіною Тодоренко, яка давно переїхала до Росії та продовжує мовчати про війну в Україні.

«Алік був колись у романтичних відносинах з Регіною Тодоренко. І мене це добило, ігнор, що триває , — каже Микола. — Для мене це найближчий приклад — Регіна Тодоренко, у якої охоплення там 7 млн людей. Ці люди за нею стежать, у них є певний кредит довіри, і коли вони дивляться на Регіну, яка з Одеси, і вона ніяк не коментує це, вони починають менш серйозно ставитися до того, що відбувається тут, треба боротися за цю правду, бо це не тільки наша правда. Це боротьба за свої права».

До речі, зараз сторінка Регіни Тодоренко в Instagram, яка має близько 8 мільйонів фоловерів, виглядає ось так.

Нагадаємо, що Тодоренко довго мовчала щодо вторгнення, а потім в одному з випусків youtube-шоу заявила, що в її сім'ї накладено вето на політичні теми, оскільки вони з чоловіком — російським співаком Владом Топаловим — так і не змогли порозумітися у питаннях щодо війни в Україні.

Фото Регіни Тодоренко із соцмереж

336

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter