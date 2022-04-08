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«Виродки, горіти вам у пеклі!»: фашисти розстріляли коней і замінували стайню Камалії в Бучі

17:29 8 квітня 2022
«Виродки, горіти вам у пеклі!»: фашисти розстріляли коней і замінували стайню Камалії в Бучі

Співачка Камалія, яка до війни захоплювалася верховою їздою й утримувала стайню в Бучі, після визволення міста українськими захисниками розповіла про звірства російських нелюдів. Вони знущалися не лише над мирними жителями, жінками та дітьми, а й кіньми. Після розмінування території співачка разом із представниками ЗСУ та волонтерами змогла потрапити на стайню, де побачила жахливу картину. Приміщення були розбиті та пограбовані, коні знищені.

«Полюбуйтеся, що свині рашафашисти залишили по собі! Вони, мабуть, звикли так жити, у чистоті та порядку, їм жити, мабуть, якось незвично?!! Антихрести, горіть ви в пеклі! Тут ви побачите фото моїх розстріляних коней. Знайте, зомбовані росіяни, це зробили ваші уїбки, а не наша армія! І ці фото та відео не фейк! Це реальність! Вам нема місця на нашій планеті! Ви загроза та бур'ян для всього суспільства! Будьте ви прокляті та всі ваші 12 поколінь! А краще, не народжуйтесь, тварюки! Земля від вас стогне!», — написала Камалія, показавши результат російського «визволення».

Камалія розповіла, що кілька коней фашисти розстріляли, кількох просто випустили. Разом із волонтерами їй вдалося врятувати та евакуювати в безпечне місце сім тварин. Наразі тривають пошуки коней. Співачка просить усіх небайдужих писати їй у соціальні мережі.

Також вона повідомила, що ще одного коня – Габілена знайшли розстріляним.

«Зелених тобі луків, мій малюку! Біжи веселкою! Пам'ять про тебе назавжди лишиться в моєму серці! Ніхто не забуде звірств, які скоїли російські орки на нашій землі! Усі отримають по заслугах! Виродки, горіти вам у пеклі!», - написала співачка та показала фото.

Раніше танцюрист балети Лободи Назар Грабар показав, на що перетворили його будинок у Бучі.

А ведучий «Орла та Решки» Євген Синельников розповів, що у двір його будинку в цьому місті прилетів снаряд.

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