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40-річна Брітні Спірс чекає на третю дитину

10:26 12 квітня 2022
Брітні Спірс

Знаменита американська співачка Брітні Спірс, яка збиралася писати мемуари про своє життя, знову стане мамою. 40-річна зірка заявила, що чекає на третю дитину. Поп-діва каже, що новина про вагітність стала для неї та її коханого — 27-річного фітнес-тренера Сема Асгарі несподіванкою.

«Я так схудла, щоб вирушити в подорож на Мауї, тільки для того, щоб повернути вагу назад. Я подумала: „Боже, що трапилося з моїм шлунком?“. Мій чоловік сказав: „Ні, ти не вагітна, дурненька“. Я зробила тест на вагітність … І … Ну що ж … У мене буде дитина. Через 4 дні мій живіт ще збільшився. Він росте!», — написала Брітні Спірс в Інстаграм.

Співачка припускає, що у неї може бути двійня та побоюється, що може втратити вагітність. Брітні Спірс також заявила, що намагатиметься рідше виходити з дому, щоб не потрапляти до об'єктивів папараці.

«Це важко, бо коли я була вагітна, у мене була депресія. Жінки рідко про це кажуть. Але цього разу я займатимуся йогою щодня! І поширювати багато радості та любові», — пише Спірс.

Нагадаємо, співачка виховує двох синів — 16-річного Шона та 15-річного Джеймса від танцівника Кевіна Федерлайна. Він отримав опіку над синами після розлучення зі співачкою, оскільки вона була визнана недієздатною.

Із Семом Асгарі Брітні познайомилася у 2016 році під час зйомок кліпу Спірс Slumber Party. У вересні 2021 він зробив пропозицію співачці.

Торік Брітні Спірс позбавилася опіки батька, який забороняв їй мати дітей. Співачка загрожувала запроторити батька за ґрати.

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