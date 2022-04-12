«Щоб путін здох»: MELОVIN загадав єдине бажання на день народження

Популярний співак MELОVIN, який підтримав вимушених переселенців на вокзалі у Львові, під час війни проти російських окупантів відзначив день народження. 11 квітня артисту виповнилося 25 років. Співак відзначив ювілей у вузькому колі друзів, котрі подарували йому святковий торт.

MELОVIN «занурився» обличчям у торт, показав середній палець і загадав єдине бажання: «Щоб путін здох».

Шанувальники у коментарях зазначають, що бажання іменинника — закон і бажають, щоб воно швидше збулося.

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