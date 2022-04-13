Запустив особисто путін? Кондратюк показав «подарунок від росіян-вбивць», який зруйнував його будинок

Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк показав фотографії снаряда РСЗВ «Град», який вразив його будинок близько місяця тому, як раз на день його 60-річчя.

Про це він написав у Facebook .

«Сапери витягли те, що прилетіло до нашої оселі 14 березня від росіян-вбивць. Має назву 9М22У. Снаряд для «Градів». Нехай згорять у пеклі всі, хто його випустив, їхні родичі, земляки та співгромадяни! (І лише канцлер ФРН Шольц думає, що цей снаряд запустив Путін-Х**ло особисто!), — написав Кондратюк.

На кадрах видно, що снаряд прилетів у двір його будинку, через що вибуховою хвилею вибило вікна. На щастя, на момент події в будинку нікого не було, оскільки сім'я завбачливо вибралася раніше.

Нагадаємо, раніше співачка Камалія показала, що зробили рашисти з її стайнею у Бучі.

Фото СТБ

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