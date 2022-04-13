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Шматки дитячого візочка, залишки гойдалки, руїни: все, що залишилося від будинку телеведучої Анни Панової під Києвом

16:57 13 квітня 2022
Анна Панова

Ведуча новин на каналі «Україна» Анна Панова, яка розповіла раніше, як у її двір на танку вдерлися російські окупанти, показала, що вони зробили з її домом. На дачі, розташованій за 50 км від Києва, яку Анні з чоловіком та однорічною донькою вдалося покинути на третій день війни, орки влаштували свій командний пункт та медчастину, жили тут. А відступаючи, повністю зруйнували та спалили.

Панова показала в Інстаграм те, що залишилося від улюбленої дачі, де кожен куточок був наповнений затишком та сімейним щастям.

«Шматки від іграшкового дитячого візочка. Залишки гойдалки. Руїни будинку. Після того, як росіяни дозволили нам піти, тут місяць був їхній командний пункт та медсанчастина. Дивлюся на ці кадри і не вірю, що тут улітку гралася в надувному басейні наша Мілка. Не вірю, що тут ми почувалися в безпеці перші три дні війни. Поки не прийшли російські танки. Більше немає сімейних фото, на яких ціле життя. Більше нема картин українських художників, які Сашко збирав 25 років», — написала Анна.

Телеведуча каже, що вона вже не має сліз. Головне, що всі залишилися живими, і сад зберігся, незабаром зацвітуть дерева. Чоловік пообіцяв усе відбудувати.

Російські окупанти багатьох знаменитостей «звільнили» від квартир, будинків. Продюсер Ігор Кондратюк показав снаряд, який прилетів до його будинку якраз на день його 60-річчя.

Також орки зруйнували та пограбували стайню Камалії в Бучі, а коней розстріляли.

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