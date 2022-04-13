«Боюсь дати дуба без трусів»: відома телеведуча зізналася у незвичайній фобії

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, відома як наречена колишнього віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, з приходом путінських орд на нашу землю не сидить склавши руки, допомагаючи армії та волонтерам, та збираючи потрібні для співгромадян речі.

При цьому рішуча дівчина, як виявилося, також не позбавлена деяких незвичних страхів.

Так, кілька годин тому Олена-Крістіна зізналася у своєму Instagram про несподівану фобію, напади якої іноді відвідують її — їй стало страшно приймати душ.

«З початку війни боюся приймати душ. Повітряні тривоги — раптове „як здрасьте“. А раптом я в душі! Боюся дати дуба без трусів. Ось чесно», — пише телеведуча.

При цьому, як виявилося, подібною фобією страждають і багато фоловерів Олени-Христини.

«О, та ж фігня», «Боже, я думала, я одна така — теж саме», «Та сама історія — а раптом доведеться голою бігти в підвал», — пишуть вони.

Звичайно, серед читачок знайшлися й суворі моралістки, які вказали на те, що «війна — війною, але все-таки митися треба». Але, схоже, багато українок щосили чекають на нашу перемогу, щоб хоча б у спокійній обстановці прийняти душ. І потрапивши їм на очі путін або його підручні, вони б напевно дізналися, скільки фунт лиха.

Нагадаємо, під час війни багато зірок стали фактично безпритульними, адже їхні житла були буквально знищені окупантами. Наприклад, ведуча новин на каналі «Україна» Ганна Панова показала, що вони створили з її будинком, розташованим за 50 км від Києва. Як виявилося, орки влаштували свій командний пункт та медчастину, а відступаючи з Київщини, повністю зруйнували і спалили.

Фото Новий канал

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