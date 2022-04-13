Натяк на Марченко: ведучий «Холостячки» Григорій Решетнік запропонував обрати героїню нового сезону

Телеведучий Григорій Решетнік запропонував своїм передплатникам в Інстаграмі вибрати нову героїню романтичного шоу «Холостячка». Ведучий проекту опублікував фото, на якому позує в аеропорту з табличкою в очікуванні героїні.

«Хто наступна??? Ваші варіанти #відразу після перемоги #для підняття настрою і бойового духу «все буде українська», — написав Решетнік.

У коментарях спалахнула жива дискусія з приводу можливої героїні.

«Тонкий натяк на Оксану Марченко?», — відреагував прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко.

«Це все тому, що СБУ має талант», — з гумором відповів йому Решетнік.

А на сторінці «Холостячки» в Інстаграм з'явився іронічний проморолик із Оксаною Марченко, яка після затримання Віктора Медведчука, швидше за все, надовго залишиться на самоті.

Фоловери у коментарях пишуть, що з опальною Марченко сезон може бути дуже гарячим, але навряд чи хтось захоче боротися за її серце.

«Охочих боротися за її серце не буде», «Кому вона потрібна?», «Беріть Нікітюк, з нею перегляди зашкалюватимуть», «Леся Іванівна», — пишуть у коментарях. Також обговорюють кандидатури Даші Астаф'євої, Наді Дорофєєвої.

Раніше Решетнік запропонував зробити новим «Холостяком» Олексія Арестовича.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Григорій Решетнік розповів, як рятував свою сім'ю від війни.

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