А що дружина скаже?: Григорій Решетнік запропонував Арестовичу стати новим «Холостяком»

Телеведучий Григорій Решетнік, який поділився раніше порадами, як не збожеволіти під час війни, запропонував раднику Офісу президента Олексію Арестовичу стати новим героєм проекту «Холостяк». Про це ведучий шоу написав в Інстаграм. Решетник опублікував фрагмент інтерв'ю Арестовича з черговим коментарем, у якому він спокійно каже, що прямо зараз журналісти стоять на мінах.

«Рішення прийнято! Беремо Олексія у проект „Холостяк“ навіть, якщо він одружений. Буде точно конструктивно та весело», — написав Решетнік.

Жіноча аудиторія була у захваті від такої пропозиції. Ось тільки дружині Арестовича така ідея навряд чи сподобається.

«Ми з подругою це вже давно вирішили, що йому пора в проект», «Гарненький, беремо», «Наречені з усього світу прилетять», «Олексій не може не подобається, чекатимемо», «Йому треба бути радником холостяка», «Усі жінки України одноголосно за», «І його, і Кіма. Вони доповнять один одного», «Було б цікаво подивитися», — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, новий сезон «Холостяка» з Алексом Топольським планували запустити на початку березня.

Григорій Решетнік розповів «ФАКТАМ», як відбулася перша вечірка.

Але 24 лютого путінська армія напала на Україну, зруйнувала життя наших громадян, убила наших дітей.

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