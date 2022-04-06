29.33 / 30.32 32.36 / 33.63
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

А що дружина скаже?: Григорій Решетнік запропонував Арестовичу стати новим «Холостяком»

10:07 6 квітня 2022
Григорій Решетнік

Телеведучий Григорій Решетнік, який поділився раніше порадами, як не збожеволіти під час війни, запропонував раднику Офісу президента Олексію Арестовичу стати новим героєм проекту «Холостяк». Про це ведучий шоу написав в Інстаграм. Решетник опублікував фрагмент інтерв'ю Арестовича з черговим коментарем, у якому він спокійно каже, що прямо зараз журналісти стоять на мінах.

«Рішення прийнято! Беремо Олексія у проект „Холостяк“ навіть, якщо він одружений. Буде точно конструктивно та весело», — написав Решетнік.

Жіноча аудиторія була у захваті від такої пропозиції. Ось тільки дружині Арестовича така ідея навряд чи сподобається.

«Ми з подругою це вже давно вирішили, що йому пора в проект», «Гарненький, беремо», «Наречені з усього світу прилетять», «Олексій не може не подобається, чекатимемо», «Йому треба бути радником холостяка», «Усі жінки України одноголосно за», «І його, і Кіма. Вони доповнять один одного», «Було б цікаво подивитися», — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, новий сезон «Холостяка» з Алексом Топольським планували запустити на початку березня.

Григорій Решетнік розповів «ФАКТАМ», як відбулася перша вечірка.

Але 24 лютого путінська армія напала на Україну, зруйнувала життя наших громадян, убила наших дітей.

255

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

Володимир Путін

Путін не збирається йти з України: стало відомо про плани кремлівського диктатора

Російська військова техніка

Російські війська у Придністров'ї готуються до вторгнення в Україну, — Генштаб

Заклеєні вікна

Якщо вікна вціліли: лайфхак, як відмити клей скотчу зі скла і що не варто робити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.