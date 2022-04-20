Максим Галкін поскаржився на цькування в росЗМІ після чуток про його причетність до вбивства

Російський гуморист Максим Галкін, який виступив проти війни в Україні, поскаржився на цькування росЗМІ. На перший погляд, пристойні видання, які були лояльні до артиста, почали поширювати чутки про нібито причетність Галкіна до вбивства людини в Ізраїлі. Нібито Максима викликали в поліцію на допит у незрозумілому статусі: чи свідка, чи підозрюваного. Також писали про те, що Галкіна затримала поліція, його дітей Гаріка та Лізу не можуть влаштувати до школи в Ізраїлі, що Галкін скаржиться на життя в перукарнях, а його дружина Алла Пугачова — у передінфарктному стані.

Галкін відреагував на плітки й назвав їх фейками, які розповсюджуються на замовлення Кремля. У відеозверненні він запевнив, що у нього, Алли та дітей все добре.

«Я звик, що преса пише про мене небилиці. Але зараз рівень замовної брехні в Росії про мене досяг апофеозу. Я розумію, що у вас команда мене очорнити та змішати з брудом. Ви вже написали, що я ходжу перукарнями та скаржуся, що діти мої не можуть бути влаштовані в школу, і що Алла в передінфарктному стані, і в мене все так погано. Мені добре. Візьміть цей папірець, на якому ви це написали, і підтріться! Влада не дає вам писати про те, про що варто. Пишите брехню про артистів… Ну чому ви досі про мене пишете? Ви ж так переживали, що я займаю чиєсь місце, молоді таланти не прориваються. Пишіть про них. Пишіть про тих, хто патріотично налаштований. Як сліпі коні ходите по арені по колу і місите під ногами одне й те саме гівно. Вгамуйтеся», — звернувся до ЗМІ Галкін.

Нагадаємо, Максим Галкін одним із перших виступив проти війни в Україні. Разом з Аллою Пугачовою та дітьми він поїхав до Ізраїлю. Там Алла Борисівна скромно відзначила свій день народження, у колі найближчих людей, серед яких був і Андрій Макаревич із дружиною.

Максим Галкін опублікував в Інстаграм відео із маленькою дівчинкою з Маріуполя, яка підірвалася, тікаючи із міста.

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