У п'ятницю, 15 квітня, примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова відзначає свій день народження. Співачка, яка поїхала до Ізраїлю через шалену політику кремлівського неадеквату путіна, вирішила обійтися без концерту.

Про це пише путінська агенція РІА Новини.

Водночас у соцмережах Аллу Борисівну привітали Тетяна Тарасова, Ігор Ніколаєв та інші російські знаменитості. Вони побажали їй здоров'я та всіх благ. Ніколаєв порахував роки дружби та зазначив, що вона триває вже 43 роки.

Як відомо, з початком «спецоперації» путіна в Україні Примадонна виїхала з Росії разом із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми до Ізраїлю. Через деякий час Максим оголосив, що більше не публікуватиме пости про Пугачову, не бачачи для цього «душевної можливості».

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